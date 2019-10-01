حصان الرئيس الراحل ”علي صالح“ يثير خلافات حادة بين قيادات الحوثي ومصادر تؤكدا اعتقال عشرات المشرفين

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تسبب اختفاء تمثال حصان مصنوع من الذهب الخالص يمتلكه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في خلافات بين قيادات مليشيا الحوثي في صنعاء، ما دفع بقيادات الصف الأول إلى تنفيذ حملة اعتقالات كبيرة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر لها، أن "اختفاء الحصان الذي كان يملكه الرئيس الراحل علي صالح، مصنوع من الذهب الخالص ويصل وزنه إلى أكثر من 10 كيلوغرامات، وكان دائما يظهر إلى جواره في اللقاءات والحوارات التلفزيونية داخل منزله".

وأشارت المصادر، إلى أن "اختفاء الحصان، فجر أزمة كبيرة في أوساط المليشيا، حيث عمدت إلى اعتقال عشرات من مشرفيها الذين اقتحموا منزل الرئيس الراحل في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء أثناء أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2017"، متهمة إياهم بسرقة الحصان الثمين الذي حصل عليه صالح هدية، ويرمز إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه.