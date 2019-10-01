الرئاسة اليمنية تعلن الاتفاق مع ”الانتقالي الجنوبي“ وتكشف عن انحياز في موقف المملكة

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أعلنت الرئاسة اليمنية، مساء الأحد 27 اكتوبر/تشرين الأول، التوصل لاتفاق مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بجهود كبيرة من المملكة العربية السعودية.
وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي: ”بجهودكبيرة ومقدرة بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية تم التوصل إلى صيغة وطنية لحل أزمة التمرد الذي حدث في عدن“.
وأضاف: ”غلبنا المصلحة العليا لليمن واليمنين، وانتصرنا للقضية الجنوبية بقيمها العادلة، وانحزنا لمتطلبات معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية“.
وأكد ”العليمي“ ان المملكة انحازت من خلال اتفاق الرياض لليمن الواحد ومؤسساته وشرعيته وأمنه واستقراره، ونبذ الفرقة والخصام بين ابنائه، وتوحيد جهودهم لمعركة استعادة الدولة“.
واعلن ”ثقة الرئاسة المطلقة بجهود المملكة في التنفيذ الجاد للاتفاق بمراحله المزمنة“، مؤكدا التزام قيادة الشرعية التام بالإتفاق.