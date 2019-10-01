الامارات تعلق على اعلان التحالف انهاء دورها في اليمن.. ماذا قالت؟

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت دولة الإمارات، اليوم الأحد 27 اكتوبر/تشرين الأول، إن اعلان السعودية انهاء دورها في اليمن، وتسلم المملكة لقيادة التحالف العربي في محافظة "عدن"، تطور إيجابي لصالح الاستقرار.

وفي تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات "أنور قرقاش"، تعليقاً على بيان التحالف العربي، ان "القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود".

وتابع "كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة (..) وتواصل الامارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق".

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة".

وأضاف أن "أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف".

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وبالتزامن مع بيان التحالف، سلمت القوات الإماراتية، صباح اليوم، مهام الإشراف على جبهة الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة لقيادة القوات السعودية ضمن الخطوات التمهيدية لتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة التي تنتشر في جبهة الساحل الغربي إن قيادات من ألوية العمالقة، التقت اليوم الأحد، بقائد قوات التحالف العربي في عدن، العميد الركن راشد الغفلي.

ووفقا للمركز إعلام العمالقة، ناقش الاجتماع "الأمور المتعلقة بالأوضاع والتطورات العسكرية في جبهات القتال".

وكانت القوات الإماراتية قد سحبت خلال الأشهر الماضية قوات تابعة لها من الساحل الغريي الممتد من ضواحي مدينة الحديدة إلى مضيق باب المندب جنوبي غرب محافظة تعز تحت ضغوط الحكومة اليمنية.