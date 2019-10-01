السعودية تعلن رسميا انهاء دور الإمارات في اليمن والحكومة ”الشرعية“ ترحب

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أعلنت قيادة التحالف العربي، الأحد 27 اكتوبر/تشرين الأول، اعادة انتشار القوات السعودية في عدن والمواقع والمنافذ المائية والبرية، خلفا للامارات.
وعبرت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة ”واس" السعودية، عن شكرها لدولة الامارات، الأمر الذي اعتبره مراقبون اعلان رسمي لانتهاء خدمات الامارات في اليمن ضمن التحالف العربي.
وقالت قيادة التحالف، أن هذه الترتيبات الجديدة جاءت "في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية".
كما تهدف إعادة الانتشار والتموضع "إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".
وأكدت قيادة قوات التحالف على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
وبعد اعلان التحالف، اصدرت الحكومة الشرعية بيانا رحبت فيه بخطوة التحالف وانسحاب الامارات.
وقالت الحكومة الشرعية في بيانها ان ”مرحلة جديدة ستشهدها عدن عنوانها الاستقرار وتمكين الحكومة الشرعية من القيام بواجباتها“.