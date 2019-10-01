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العراق يغلق قناتي «العربية» و« الحدث» بشكل مفاجئ

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قررت الحكومة العراقية، وقف قناتي «العربية» و «الحدث» بشكل مفاجئ، بدعوى عدم وجود ترخيص لديهما.

وذكرت شبكة "العربية" اليوم الأحد، أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي القناتين وقف أي أنشطة صحفية في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تغطيتهما المتواصلة للاحتجاجات الجارية في العراق.

وذكّرت "العربية" بأن مكتبها في بغداد سبق أن تعرض في السادس من الشهر الجاري للاقتحام من قبل مسلحين ملثمين ما أدى إلى إصابة عدد من موظفيه، محملة الشرطة العراقية المسؤولية عن عدم تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

وتجدد التظاهرات في العراق أول أمس، وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط غضب شعبي كبير.

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