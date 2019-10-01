ثلاث شقيقات سعوديات ينافسن رجال المملكة في مهن الرجال .. فيديو

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كسرت 3 فتيات سعوديات من منطقة تبوك، شمالي المملكة، احتكار الرجال لأعمال النقاشة والكهرباء داخل المملكة.

إذ اقتحمت الشقيقات الثلاث المهنة عبر الوراثة من والدهم، الذي اكتسبن منه الخبرة.

يريدن أن تكون مهنتهن مفيدة للمجتمع السعودي.

وفي تقرير بتته قناة mbc احتفت الشقيقات باعتبارهن أول فتيات انطلقن في هذا المجال، وسيكون لهن بصمة فيه.

وأضافت "ربى الكثيري" أن زبائنهن في البداية كانوا محدودين من أصحاب المنازل، وبعد مُضى الوقت واكتساب الخبرة والإبداع والتطور في العمل وفي تنفيذ أعمال "الجبسون بورد" في الأسقف والجدران، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

وتابعت أن "تقبُّل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد وفي أعمال شاقة كان صعبا ومرفوضا، إلا أن إبداعهن في عملهن بهذا المجال غير من تلك النظرة لهن".

أما "مها الكثيري"، فتابعت: "العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات".

وأشارت في ختام حديثها إلى تميزهن في أعمال "الجبسون بورد"، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليا لسن في حاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن.