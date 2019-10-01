إضافة 5 مميزات غير مسبوقة إلى واتساب .. عاجل

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أعلن "واتساب" تطبيق التراسل الفوري الأشهر 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة إلى تطبيقها عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
واعتمد "واتساب" بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة "بيتا" التجريبية، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.
وشملت الميزات الخمس خاصية التدمير الذاتي، التي اعتمدها "واتساب" بصورة رسمية، لتضاف بذلك ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.
كما يسمح "واتساب" حاليا بجعل إشعارات تحديثات الحالة "صامتة"، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء "تحديثات الحالة" بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.
أما ثالث المميزات فجاءت عبر اعتماد "واتساب" إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.
وعدل "واتساب" تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم "واتساب" تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.
وجاءت خاصية "الوضع المظلم" كخامس ميزة بعد فترة طويلة من وجودها في نسخ البيتا، ونقل أخيرا "واتساب" خاصية "الوضع المظلم"