بعد مغادرة الامارات.. ”بن بريك“ يتودد السعودية التي هددها بالحرب ويتحول الى ”مرشد مهذب“

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ظهر رجل الامارات الأول في اليمن، ونائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، هاني بن بريك، بتصريحات متوددة للسعودية والحكومة الشرعية، بعد ان كان يحرض على الزحف لاسقاط الشرعية، وقاد تمرد عدن، وأطلق تصريحات نارية ضد الرياض.

وكان ”بن بريك“، وعقب اسقاط مدينة عدن، قد هدد المملكة العربية السعودية، بالحرب والصمود في وجهها على غرار ما فعل الحوثيون.

وعقب مغادرة الامارات عدن، وتركهم يواجهون مصيرهم، اصبح ”بن بريك“ يستخدم لغة هادئة، وودودة، ويدعو انصاره لترك المناكفات، بعد ان كان يهاجم ويهدد ويتوعد كل من يعارض مجلسهم الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وفي تغريدة له على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”بن بريك“: ”‏أناشد الجميع بترك كل المناكفات وبدء مرحلة جديدة“، واصفا اتفاق جدة مع الحكومة الشرعية بأنه ”طوق الخلاص“.

واضاف: ”تغليب مصلحتنا جميعا وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها“، داعيا لعدم الالتفات لما اسماها بـ”خطابات الكراهية“.

واختتم ”بن بريك“، تغريدة باستعطاف السعودية قائلا: ”ثقتنا في التحالف بقيادة السعودية من الوهلة الأولى“.

واستعطاف ”هاني بن بريك“ للمملكة ومحاولة كسب ودها، يشير الى بدء مرحلة جديدة ستعزز فيها السعودية نفوذها في عدن ومناطق جنوب اليمن خلفا للإمارات بموجب اتفاق جدة.

يذكر ان دولة الامارات سحبت كل قواتها في عدن وبقية محافظات الجنوب، وتسلمت السعودية مسؤولية الأمن بدلا عنها، بموجب اتفاق جدة، بين الحكومة الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.