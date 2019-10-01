بعد أن اجتاحت رقصتها العالم ..السعودية تأمر بضبط المنتقبة الراقصة بموسم الرياض .. شاهد

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أصدر النائب العام السعودي، السبت، قرارا بإلقاء القبض على فتاة منتقبة رقصت بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، متهما إياها بالإخلال بآداب وشروط الذوق العام.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفتاة وهي ترقص بين مجموعة من الشبان والفتيات، في إحدى فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي.
وكانت الفتاة التي ارتدت الزي السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات.