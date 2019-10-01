ثلاث شقيقات سعوديات ينافسن رجال المملكة في مهن الرجال .. فيديو إضافة 5 مميزات غير مسبوقة إلى واتساب .. عاجل بعد مغادرة الامارات.. ”بن بريك“ يتودد السعودية التي هددها بالحرب ويتحول الى ”مرشد مهذب“ العلماء الروس يعثرون على كنز أسرار في مثلث حلايب بين مصر والسودان بعد أن اجتاحت رقصتها العالم ..السعودية تأمر بضبط المنتقبة الراقصة بموسم الرياض .. شاهد رجل أعمال إماراتي يحذر دبي من كارثة تعميم عاجل من الملك سلمان إلى كل أبناء المملكة والساكنين فيها تقرير أمريكي يتحدث عن ”الهدف السعودي الاستراتيجي“ من حرب اليمن موقف طريف يتعرض له أردوغان.. ادفع وإلا عاجل : انتهاء اجتماع هادي بقيادات الدولة .. الاعلان عن موقف رسمي من اتفاق الرياض وابرز ما أكدت عليه المسودة وعلي محسن يقدم تقريرا
وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء، الخميس المقبل، في جميع أنحاء المملكة.
وأصدر الديوان الملكي اليوم بياناً جاء فيه: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى".
كما حث البيان "كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً