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تعميم عاجل من الملك سلمان إلى كل أبناء المملكة والساكنين فيها

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء، الخميس المقبل، في جميع أنحاء المملكة.

وأصدر الديوان الملكي اليوم بياناً جاء فيه: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى".

كما حث البيان "كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً

 
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