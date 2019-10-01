موقف طريف يتعرض له أردوغان.. ادفع وإلا

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تأسس النادي في عهد الحقبة العثمانية ومن أشهر النوادي في تركيا- الإعلام التركي

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لموقف طريف من رئيس المجلس الأعلى لـ"فنربهتشه" الرياضي، النادي التركي المشهور.

وبعد استكمال الرئيس التركي، عامه الـ25 في انتسابه لعضوية مجلس النادي، انتقل أردوغان إلى عضوية المجلس الأعلى فيه.

ومازح رئيس المجلس الأعلى للنادي الكروي، أحمد وفاه كوتشوك، الرئيس أردوغان خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الدوري لهيئة النادي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للنادي، أحمد وفاء كوتشوك: "بعد استكماله 25 عاما من عضويته للنادي، يحق للرئيس أردوغان الحصول على عضوية المجلس الأعلى للنادي".

وأضاف: "أعتقد أن هناك لدى الأندية قانون يوجد لدينا، أريد أن أذكرك به سيدي الرئيس، بأنه للانضمام إلى الهيئات العامة والمجلس الأعلى للنادي يجب عليك دفع عائدات رسوم الانتساب السنوي كاملا".

وأوضح: "معك مهلة من الآن حتى تاريخ 31 أذار/ مارس المقبل، لدفع الرسوم المستحقة لعام 2020، وأرجو من زملائك أن يسجلوا لك هذه الملاحظة".

وتابع: "إذا لم تدفع الرسوم قبل هذا التاريخ، فلن نقبل عضويتك".

وأسس نادي فينربهتشي، عام 1907 في عهد الإمبراطورية العثمانية، وأبرز نشاطاته في كرة القدم، بالإضافة إلى الكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والتجديف والإبحار والسباحة وألعاب القوى وكرة الطاولة. يلعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.