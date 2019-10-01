”الجبواني“ يزور مطار ”عتق“ الدولي ويؤكد قرب تشغيله

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ شبوة

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قام وزير النقل صالح الجبواني، صباح اليوم الاحد 27 اكتوبر/تشرين الأول، بزيارة لمطار عتق الدولي بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).

واطلع الوزير على مستوى الإنجاز في مرحلتي اعادة تأهيل المطار وتأثيث صالاته ومكاتبه الإدارية، مؤكدا حرص الوزارة على تشغيل المطار في اقرب وقت ممكن.

ونوه الوزير بأهمية خدمات المطار للمواطنين وانعاش الحركة الاستثمارية والتجارية بالمحافظة، موضحا المزايا الطبيعية للمطار الذي يتوسط محافظات الجمهورية .

ووجه الوزير "الجبواني" بضرورة استكمال العمل في منظومة الخدمات الأرضية والملاحية بالمطار ، مثنيا على مبادرة قيادة المحافظة ودعمها في تأثيث المكاتب الادارية والصالات العامة للمطار و استعدادها لتمويل عملية تسويره .

وناقش "الجبواني" مع مدير عام المطار سالم حامد جملة من القضايا المرتبطة بأوضاع المطار واحتياجاته الأساسية من التجهيزات الفنية والتقنية .

عقب ذلك قام "الوزير" بجولة تفقدية لمدرجات المطار ، مشددا على حماية حرم المطار من اي بسط او بناء عشوائي وعدم السماح بذلك ، منوها بخطورة مثل هذه الاعمال على الحركة الملاحية والمواطنين على حد سواء .

شارك في الزيارة مدير القاعدة الجوية العميد طيار عبدالله البرمة، ومدير عمليات محور عتق احمد مطحين، وسند ذيبان نائب رئيس هيئة النقل البري .