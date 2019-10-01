ميسي يكشف عن الفريق الذي يرغب باللعب في صفوفه بعد برشلونة

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن النادي المقبل الذي يحلم في اللعب في صفوفه بعد مغادرة النادي الكاتالوني.

ونقلت قناة TYC عن ميسي قوله: "أحلم في الانتقال للعب في صفوف فريق نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني الذي نشأت فيه لكن ظروف عائلتي حاليا لا تسمح لكوني مستقر في مدينة برشلونة".

وأضاف ميسي: "لا أريد مغادرة فريق برشلونة حاليا لكن حلمي هو اللعب في الدوري الأرجنتيني، لكن لا أعلم كيف سيكون المستقبل وهل سأظل في النادي الإسباني أولا".

وتحدث ميسي عن ذكريات بداياته مع الفريق الكاتالوني وقال "أتذكر يوم وصولي إلى برشلونة كنت طفلا صغيرا ووجدت صعوبات في التأقلم والتحدث بالكاتالونية لكن بعد المثابرة والصبر استطعت أن أحقق أحلامي في مسيرتي الكروية".

كما أكد ميسي أن أفضل فترة قضاها رفقة منتخب بلاده الأرجنتيني كانت مع المدرب سابيلا الذي استطاع الوصول بالمنتخب إلى نهائي كأس العالم وكوبا أمريكا سنة 2014.

ويواصل البرغوث الأرجنتيني التألق في مشواره الكروي، خاصة مع فريقه برشلونة الإسباني الذي كان له الفضل في بروزه كأفضل لاعب في العالم في العديد من المناسبات.