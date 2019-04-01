عاجل .. الامارات تعلن رسميا موقفها من تسلم السعودية قيادة التحالف في عدن وتتحدث عن تطور ايجابي

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الامارات اليوم الاحد موقفها من قيادة السعودية للتحالف في العاصمة المؤقتة عدن بدلا عنها .

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش الأحد أن الإمارات ستبقى الداعم للسعودية في اليمن، مضيفاً أن قيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي.

واضاف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر:" إن بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة، أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف".

وتابع أن "القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات في اليمن.

كما قال:" كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، ونحن فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق."

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يذكر أن تحالف دعم الشرعية كان أعلن في وقت سابق اليوم عن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن ، لتكون بقيادة السعودية وإعادة انتشارها، وفق متطلبات العمليات الحالية.

وأوضحت قيادة التحالف أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وكان مصدر عسكري افاد لمأرب برس اليوم الاحد بوصول نحو 40 مدرعة سعودية جديدة مع افرادها الى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن .