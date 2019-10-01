غريفيث يصل صنعاء في مهمة خاصة لبن سلمان مع الحوثيين..

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأحد إلى مطار صنعاء الدولي برفقة مساعده معين شريم، بحسب وكالة الأناضول.

وحسب مصادر خاصة فان المبعوث الأممي يحمل في مهمته الحديدك في صنعاء ملف ابتهدذه بين الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تجاه السعودية، ومناقشة الهجمات الجوية ضد الحوثيين

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يبحث المسؤول الأمي مع قيادات الحوثيين التقدم في ملف الحديدة، وسبل العودة إلى طاولة الحوار وإحياء اتفاق ستوكهولم، وسبل التهدئة مع السعودية.

ويتناول اللقاء، بحسب المصادر، ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر من اتفاق ستوكهولم، وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز.

وكان غريفيث التقى الجمعة في الرياض خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وناقش معه "سبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق