حزب الاصلاح يعلن موقفا من الاتفاق مع الانفصاليين ويؤكد «نحن مع السعودية»

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اعلن قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، إن حزبه مع أي خطة سلام تعطي للدولة حقها في ممارسة مهامها وسلطاتها غير منقوصة، وذلك تعليقاً على الأنباء المتداولة بشأن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية وما يسمى الانتقالي الجنوبي.
وقال "عدنان العديني" نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الإصلاح "نحن مع اي خطوة من شأنها تعزيز السلام واستبعاد العنف كوسيلة تعبير عن المطالب السياسية أو الاجتماعية".
واضاف "العديني" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، نحن "مع أي خطة سلام واتفاق تعطي للدولة حقها في ممارسة مهامها وسلطاتها كاملة غير منقوصة".
وأوضح "العديني" أن "الأحزاب السياسية المدنية جزء أساسي من وظائفها دعم وتعزيز السلام المجتمعي، والأحزاب تعبير سلمي مدني يعزز حضور الدولة وثقافة السلام وسيادة القانون".
وتابع "نحن مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مساعيهم الدائمة للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وعودة الشرعيه وممارسة مهامها بكافة سلطاتها دون عوائق على كافة التراب الوطني".