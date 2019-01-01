الجيش يعلن عن نصر كبير واحكام السيطرة الكاملة على خط دولي استراتيجي

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اعلن الجيش الوطني اليوم الاحد السيطرة على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي لوكالة (سبأ) ان الجيش الوطني بهذا التقدم اصبح محكما للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة ، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف العميد القلعي ان وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الالغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.