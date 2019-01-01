عاجل .. هادي يستدعي نائبه وجميع مستشاريه وقيادات الدولة لاعلان موقف نهائي

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مسئول حكومي اليوم الاحد ان الرئيس هادي استدعى مستشاريه وعقد اجتماعا استثنائيا في الرياض.

وكتب وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان تغريدة تابعها مأرب برس على تويتر : «هادي يجتمع بمستشاريه بحضور نائبه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للوقوف على اهم التطورات على الساحة الوطنية».

ولم تنشر وكالة سبأ الرسمية تفاصيل الاجتماع حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الثالثة عصرا) ، لكن مصادر مطلعة اوضحت لمأرب برس ان الاجتماع سيكرس لبحث اتفاق الرياض واعلان موقف نهائي منه.