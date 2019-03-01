لأول مرة وفي اجراء قوي .. منع طائرة اماراتية من الهبوط في إحدى المطارات اليمنية والكشف عن السبب

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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منعت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى الاحد، طائرة إماراتية من الهبوط في مطار سقطرى وذلك بسبب وجود 8 هنود يعملون مساعدين للمندوب الإماراتي في الجزيرة العميد خلفان المزروعي.

ونقلت اخبار اليوم عن مصادر محلية قولها أن الهنود لم يحصلوا على تأشيرة دخول رسمية من السلطات المحلية في الجزيرة.

وأضافت أن الإمارات تتعامل مع محافظة أرخبيل سقطرى باعتبارها إمارة ثامنة تابعة لهم.

ومطلع أكتوبر الحالي أصدر محافظ سقطرى رمزي محروس قراراً بمنع دخول أي أجنبي إلى الجزيرة دون الحصول على فيزا رسمية من السلطات اليمنية.