مؤامرة خطيرة تتعرض لها اليمن وتحذير من تورط السعودية .. مسئول بارز يعلن فشل الاتفاق ويتوعد الانفصاليين والامارات

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال مسئول بارز في الحكومة اليمنية اليوم الاحد ان اليمن يتعرض لمؤامرة خطيرة هدفها تدمير قدراته.

واكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني في تغريدات رصدها مأرب برس على تويتر ، بأن اليمن يتعرض لمؤامرة تهدف إلى تقطيع أوصاله وتدمير قدراته.

واشار الجبواني المتواجد في شبوة انهم لن يقبلوا بمشاريع دخيلة تدعمها قوة عسكرية وقال : «سنكون مع شبوة إلى آخر قطرة من دمائنا».

وامس قال الجبواني في تغريدات على صفحته في تويتر : "نربأ بالأشقاء السعوديين التورط في مشروع كهذا لأنه سيفشل وسيسقط على الأرض".

وتوعد الجبواني بالقول "نحن في عتق التي على أبوابها سقطت الإمارات ومشروعُها وأذنابُها".

وأضاف "هذه أرض اليمنيين ومئات الألوف من الشباب جاهزون للدفاع عنها، ولن يكون للعملاء والمرتزقة موطئ قدم على ترابها ولو وقعوا مليون اتفاق" في اشارة الى مايسمى المجلس الانتقالي واتفاق الرياض المرتقب بين الحكومة والانفصاليين والذي ترعاه المملكة .

وتتطابق موقف الجبواني مع موقف وزير الداخلية احمد الميسري وكلاهما وصلا معا الى حضرموت ثم عتق خلال الايام الماضية ، وهما من واجه انقلاب الانفصاليين في عدن اغسطس الماضي قبل ان يتم اخراجهما الى الرياض ومنها انتقلوا الى مسقط قبل ان يعودوا الى اليمن.

الميسري حذر امس من مكافأة الانفصاليين باتفاق الرياض، وقال متوعدا لدينا جيش أوله في شقرة (ابين) وآخره في سيئون (حضرموت) .