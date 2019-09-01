عاجل .. عشرات المدرعات السعودية والجنود يصلون عدن واعلان هام من قيادة قوات التحالف

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افاد مصدر عسكري اليوم الاحد بوصول نحو 40 مدرعة سعودية جديدة مع افرادها الى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن .
وقال المصدر لمأرب برس ان المدرعات السعودية توجهت عبر الطريق البحري إلى خور مكسر وقصر المعاشيق بكريتر.
الى ذلك أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد عن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.
وأوضحت أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"
وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
وختمت موضحة أن قيادة قوات التحالف تؤكد استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.