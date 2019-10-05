هذه التطبيقات إن وجدت على هاتفك فإنك عرضة للاختراق!

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكتشف باحثو شركة (إسيت) ESET للأمن الإلكتروني نحو 42 تطبيقًا في متجر(جوجل بلاي) Google Play تحتوي على إعلانات خبيثة، وهذه التطبيقات كانت تابعة لحملة بدأت منذ يوليو 2018، وقد وصل عدد مرات تنزيلها إلى أكثر من 8 ملايين مرة.



من بين هذه التطبيقات؛ كان هناك 21 تطبيقًا متاحًا على جوجل بلاي وقت الاكتشاف، وقد قام باحثو شركة ESET بإبلاغ فريق أمان جوجل بالتطبيقات وتمت إزالتها بسرعة. ومع ذلك؛ لا تزال التطبيقات متوفرة في متاجر تطبيقات الجهات الخارجية.

أوضح الباحثون أن هذه التطبيقات توفر الوظائف التي تعد بها، ولكنها تحتوي على برمجية إعلانية خبيثة تُدعى Ashas؛ بمجرد تثبيت التطبيق على هاتفك وتشغيله، يبدأ التطبيق في التواصل مع خادم خارجي، مرسلًا البيانات الرئيسية لهاتفك والتي تشمل: نوع الجهاز، وإصدار نظام التشغيل، واللغة، وعدد التطبيقات المثبتة، والمساحة التخزينية الخالية، وحالة البطارية، وهل كُسرت حماية الجهاز عبر عملية الروت Root، وهل وضع المطور مُفعل عليه، وما إذا كانت تطبيقات فيسبوك، ومسنجر مثبتة عليه.

بعد ذلك يتلقى التطبيق من الخادم الخارجي الذي يحمل اسم (C&C) بيانات الإعداد اللازمة لعرض الإعلانات، والتخفي والتسلل للجهاز بسهولة.



من أجل الخداع يستخدم المهاجم عددًا من الحيل والتي تشمل:

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أكتوبر 5, 2019

تحديد كون التطبيق يُختبر بواسطة آلية أمان جوجل بلاي، ولهذا الغرض يتلقى التطبيق من الخادم علامة (isGoogleIp)، والتي تشير إلى أن عنوان IP الخاص بالجهاز المتأثر يقع ضمن نطاق عناوين IP المعروفة لخوادم جوجل.

يمكن للتطبيق تعيين تأخير زمني مخصص بين عرض الإعلانات، حيث يتأخر عرض الإعلان الأول لمدة 24 دقيقة بعد تثبيت التطبيق على الجهاز مما يعني أن إجراء الاختبار النموذجي والذي يستغرق أقل من 10 دقائق لن يكتشف أي سلوك غير مرغوب فيه.

استنادًا إلى استجابة الخادم يمكن للتطبيق أيضًا إخفاء الرمز الخاص به وإنشاء اختصار بدلاً من ذلك. إذا حاول مستخدم التخلص من التطبيق الضار، فمن المحتمل أن تتم إزالة الاختصار فقط، ويستمر التطبيق بعد ذلك في الخلفية دون معرفة المستخدم.

تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على جهاز المستخدم على فترات شبه عشوائية، وإذا أراد المستخدم التحقق من التطبيق المسؤول عن الإعلانات عن طريق الضغط على زر “التطبيقات الحديثة”، يستخدم التطبيق خدعة أخرى حيث يعرض أيقونة فيسبوك أو جوجل لتجنب الشك فيه، وبالتالي يظل على الجهاز المتأثر لأطول فترة ممكنة.

تشمل قائمة التطبيقات المتأثرة بحسب شركة (إسيت) ما يلي:

Video Downloader Master

Ringtone Maker Pro

SaveInsta

Tank Classic

Ringtone Maker 2.0

Insta downloader

Free Social Videos downloader

World champion 2018

Smart Notes

Smart Gallery

MP4 Video Downloader

Water Drink Remind

Basketball Perfect Shot

Free Radio FM online

Mini Lite for facebook

Solucionario de baldor

Heroes Jump

Hiketop +

DU Recorder

Free Top Video Downloader

Flat Music Player



تتبع الباحثون المطور الذي يقف وراء هذه الحملة الإعلانية الخبيثة استنادًا إلى المعلومات المرتبطة بنطاق الخادم، حيث تمكنوا من تحديد اسم المسجل، إلى جانب مزيد من البيانات مثل: البلد وعنوان البريد الإلكتروني، واتضح أنه طالب فيتنامي.

كما اكتشفوا أن هذا المطور لديه تطبيقات أيضًا في متجر تطبيقات آبل App Store، بعضها إصدارات iOS للتطبيقات التي كانت موجودة على جوجل بلاي، ولكن لا يحتوي أي منها على وظائف الإعلانات الخبيثة، وهي كالتالي:

Block Puzzle 1010

Extreme Motorbike Race

Basketball Shooter

Jewels plus

Head Score Star League

King Of Number 2048

Impossible Tank Battle