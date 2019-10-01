ما الذي  حدث؟ .. ترامب يحيّر متابعيه بتغريدة غامضة

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم، كتب فيها إن "شيئا كبيرا حدث للتو".

ولم يوضح ترامب في تغريدته أي تفاصيل تتعلق بـ"الشيء الكبير" الذي حدث، لكن التغريدة لقيت تفاعلا كبيرا من مستخدمي "تويتر" الذين يتابعون حساب الرئيس.

وحصدت التغريدة أكثر من 125 ألف إعجاب، كما تمت مشاركتها أكثر من 35 ألف مرة، بالإضافة إلى تجاوز التعليقات الـ50 ألفا، حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء بـ"بيان مهم" الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 13 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر هوغان جيدلي تفاصيل أخرى.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو".

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

هذا، قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي لقي مصرعه في غارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.