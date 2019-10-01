فيلم يمني يواصل حصد الجوائز السينمائية

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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فاز الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة" بجائزة "أفضل سيناريو"، في مهرجان الفيلم العربي الذي أقيم بالدار البيضاء في المغرب، الأسبوع الماضي.

وحظي الفيلم الفائز بشهرة واسعة بعد عرضه في عدن العام الماضي، وعدد من المدن العربية والعالمية لاحقاً.

وتعد هذه الجائزة هي السادسة من بين الجوائز السينمائية التي حصل عليها الفيلم في مهرجانات الأفلام الدولية.

ويعكس الفيلم حب الإنسان اليمني للحياة رغم ظروف الحرب والدمار، حيث تجري الأحداث في ظل الظروف الصعبة بالبلاد.

وقال المخرج عمرو جمال، سابقاً: إنه "على الرغم من عدم وجود قاعات سينمائية باليمن، فإنهم تمكنوا من عرضه في العاصمة عدن"، موضحاً أنهم تمكنوا من توصيل رسالة الفيلم وعكس الصورة الجميلة للإنسان اليمني.

وأُنتج أول فيلم سينمائي يمني عام 2004 تحت اسم "يوم جديد"، وعُرض آنذاك، في العاصمة صنعاء، على هامش فعاليات "صنعاء عاصمة الثقافة العربية".

وأنتج اليمن بعد ذلك أفلاماً أخرى ولكن مدَّتها كانت قصيرة، إلا أن فيلم "10 أيام قبل الزفة" هو الأول من نوعه في اليمن من فئة الأفلام الطويلة، حيث تصل مدته إلى ساعتين.