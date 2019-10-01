مقتل أبوبكر البغدادي .. ووسائل إعلام أمريكية تنشر تفاصيل أولية للعميلة ما الذي حدث؟ .. ترامب يحيّر متابعيه بتغريدة غامضة الميليشيات تتوسل سكان صنعاء لإنقاذ مسلحيها في الجبهات فيلم يمني يواصل حصد الجوائز السينمائية منع طائرة إماراتية من الهبوط بسقطرى أمر ملكي عاجل بشان العسكريين السعوديين الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود بعد ان تم رصده بدقّة ..الجيش يُعلن القضاء على قيادي «حوثي» بارز بـ«الجوف» عاجل.. إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة بأحد أحياء «عدن» الحوثي في احضان ايران مجدداً.. تفاصيل اجتماع «فليته»مع مسؤول ايراني بارز بقلب «طهران» مفاجئة عاجلة من الرياض.. ”هادي“ يرفض التوقيع ويتمسك بـ”معين“ والتوقيع فقط تم من جانب واحد
منعت السلطات اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، مساء السبت، طائرة إماراتية من دخول الجزيرة.
وقال المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، إن قوات الأمن في جزيرة سقطرى منعت طائرة إماراتية من دخول الجزيرة؛ بسبب وجود ثمانية هنود تابعين للمندوب الإماراتي في سقطرى، العميد خلفان المزروعي.
وأوضح الرحبي في تغريدة له على "تويتر" أن هؤلاء الهنود لم يحصلوا على فيزا دخول إلى الجزيرة.