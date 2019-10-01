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منع طائرة إماراتية من الهبوط بسقطرى

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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منعت السلطات اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، مساء السبت، طائرة إماراتية من دخول الجزيرة.

وقال المستشار الإعلامي في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، إن قوات الأمن في جزيرة سقطرى منعت طائرة إماراتية من دخول الجزيرة؛ بسبب وجود ثمانية هنود تابعين للمندوب الإماراتي في سقطرى، العميد خلفان المزروعي.

وأوضح الرحبي في تغريدة له على "تويتر" أن هؤلاء الهنود لم يحصلوا على فيزا دخول إلى الجزيرة.
 
 

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