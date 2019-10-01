أمر ملكي عاجل بشان العسكريين السعوديين الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود بعد ان تم رصده بدقّة ..الجيش يُعلن القضاء على قيادي «حوثي» بارز بـ«الجوف» عاجل.. إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة بأحد أحياء «عدن» الحوثي في احضان ايران مجدداً.. تفاصيل اجتماع «فليته»مع مسؤول ايراني بارز بقلب «طهران» مفاجئة عاجلة من الرياض.. ”هادي“ يرفض التوقيع ويتمسك بـ”معين“ والتوقيع فقط تم من جانب واحد ”أبو راس“ و”الراعي“ يتراجعان عن قرار مقاطعة الحوثيين ويؤكدان ”وحدة الصف فوق كل اعتبار“ مصدر من داخل الجماعة يكشف تفاصيل ”خطة حوثية محكمة“ لـ”المعركة الأخيرة“ لانهاء قوات ”الشرعية“ والضغط على المملكة تعرف على أسماء الوزارات الـ10 التي سيتم الغاؤها بموجب ”اتفاق الرياض“ سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها! بالصور.. بعثة إسرائيلية تشارك في بطولة دولية بالإمارات
ذكرت تقارير سعودية، اليوم السبت، أن توجيهات ملكية صدرت بشأن العسكريين السعوديين الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود.
وصدرت التوجيهات الملكية بالعفو عن المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والموجودين داخل اليمن، من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات، بحسب ما أعلنته مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضافت الصحيفة، "أن العفو يشمل جميع الجرائم التي وقعت قبل صدوره، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هيئة خبراء سعودية درست الموضوع، بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة، من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم وأوصت بالعفو عن المدعى عليهم وأعدت مذكرة بهذا الأمر وصدرت بشأنها التوجيهات".