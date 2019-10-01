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بعد ان تم رصده بدقّة ..الجيش يُعلن القضاء على قيادي «حوثي» بارز بـ«الجوف»

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية المتون، بمحافظة الجوف.

 

وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بان أبطال الجيش الوطني استهدفوا، ظهر اليوم، القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد حسين مجلي، بعد أن تم رصده بدقة، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

 

وحاولت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، انتشال جثة الصريع مجلي، إلا أن عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في وقت سابق انفجرت بهم وتسببت في إصابة اثنين منهم.

 
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