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عاجل.. إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة بأحد أحياء «عدن»

الأحد 27 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص
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افاد سكان محليون قبل قليل بسماع اصوات إطلاق نار من أسلحة متوسطة بحي دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن. 

 

وقال سكان محليون لـ«مأرب برس»ان اصوات اطلاق نار من اسلحة متوسطة سُمعت بمنطقة دار سعد بالقرب من معسكر لواء النقل التابع للحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن. 

 

واضافوا بانهم لايعرفوا ان كانت ناتجة عن اشتباكات بين مسلحين.

    
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