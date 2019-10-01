الحوثي في احضان ايران مجدداً.. تفاصيل اجتماع «فليته»مع مسؤول ايراني بارز بقلب «طهران»

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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إلتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عصر اليوم السبت وفداً حوثياً رفيعاً برئاسة الناطق الرسمي للمليشيات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن ظريف إلتقى بما يسمى الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو محمد عبد السلام فليته والوفد المرافق له بمبنى الخارجية الايرانية بطهران.

وعن تفاصيل اللقاء نقلت قناة المسيرة عن الحوثي قولة بأن اللقاء ناقش آخر المستجدات السياسية والميدانية وتبادلا وجهات النظر.

واوضح الحوثي بان اللقاء بحث ايضاً التطورات على صعيد الملف التفاوضي والميداني وسبل التهدئة الممكنة العادلة والمشرفة التي تؤدي إلى ما اسماه (وقف العدوان) بشكل كامل وفك الحصار والدفع نحو مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وكان زعيم وممول المد الشيعي التخريبي في المنطقة مايسمى بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قد التقى في مطلع شهر اغسطس الماضي 2019 م الوفد الحوثي نفسه وتعهد للحوثيين بمواصلة دعهم حسب ماذكرت وسائل إعلام ايرانية.