مفاجئة عاجلة من الرياض.. ”هادي“ يرفض التوقيع ويتمسك بـ”معين“ والتوقيع فقط تم من جانب واحد

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت مصادر مطلعة على كواليس مباحثات الرياض، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يرفض حتى الان التوقيع على الاتفاقية مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وأن التوقيع تم من جانب واحد فقط.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، أن ”الرئيس هادي متمسك بابقاء الدكتور معين عبد الملك رئيساً للحكومة، وعدم تسميتها بحكومة توافقية لانها حكومة تمثل الشرعية اليمنية، كما انه يرفض ادراج أي اسماء في تفاصيل الاتفاقية“.

وأشارت الى ان تلك المطالب الرئاسية جعلت التوقيع على الاتفاقية امر غير مؤكد حتى الساعة ولم يتم تحديد اي موعد لمراسم التوقيع عليها، بحسب المصادر.

وذكر المصادر أن ”الاتفاقية تم توقيعها من جانب المجلس الانتقالي فقط، وأن الجانب السعودي ما زال يجري تعديلات على مسودة الاتفاق بعد ملاحظات رئيس الجمهورية على المسودة الاخيرة التي وقعها الانتقالي“.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ”اخبار اليوم“، عن مصدر قوله، ان ولي العهد السعودي يسعى لاقناع الرئيس بالتوقيع، مشيرة الى ان هادي، تلقّى من ”بن سلمان“، تعهدات باسم الملك واسمه بخروج الإمارات من اليمن.

وأضاف المصدر بأن ولي عهد المملكة، طمأن الرئيس بأن الاتفاق الذى رعته المملكة ملتزمة للرئيس وللمجتمع الدولي بتطبيقه، ما يدعم عودة مؤسسات الدولة إلى عدن لمباشرة مهامها الإدارية والأمنية والاقتصادية.

ووفقاً للمصدر الحكومي فإن الرئيس أوضح للأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة حجم التدخلات التى قامت بها الإمارات والتي وصلت حد منع قيادة الدولة من الرئيس حتى أصغر موظف في الحكومة من العودة، وأن تحمل القيادة في اليمن لهذا العبث الإماراتي كان احتراماً وتلبية لمطالب الملك لنا بالصبر.

واليوم السبت، قال وزير الداخلية بالحكومة الشرعية، أحمد الميسري، إن مشروع الإمارات في اليمن قد سقط، ولن يتم القبول بأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا).

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده الميسري مع شخصيات ومراجع قبلية في مدينة "عتق"، عاصمة محافظة شبوه، شرقي البلاد.

ودعا وزير الداخلية، الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين (في إشارة للمجلس الانتقال الجنوبي)".

وأضاف الميسري، أن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن لن تكون إلا بتوليها السيطرة الكاملة على المحافظة.

وتابع: "لا نريد حكومة شقها يتحكم به آل جابر (في إشارة إلى السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر)، وأخرى يتحكم فيها ضابط إماراتي".