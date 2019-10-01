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مصدر من داخل الجماعة يكشف تفاصيل ”خطة حوثية محكمة“ لـ”المعركة الأخيرة“ لانهاء قوات ”الشرعية“ والضغط على المملكة

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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كشف اسير حوثي، السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، عن خطة حوثية محكمة لمهاجمة المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، من ثلاثة محاور.

ووقال الأسير الحوثي "سعد الحريجي" ان المليشيا جهزت أكثر من ثلاثة الف مقاتل للإطباق على قوات المنطقة الخامسة من ثلاثة محاور وهي محور قرية الطينة غرباً، ومن قرية العوجاء جنوباً، ومن مثلث عاهم شرقاً، ولكن تلك الخطة فشلت. حد قوله.

وأكد الأسير في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، ان قادة المليشيات الحوثية اخبروا المهاجمين ان معركة شمال محافظة حجة هي المعركة الاخيرة لإنهاء قوات الجيش الوطني والضغط على المملكة العربية السعودية.

وأوضح الأسير والذي ينحدر إلى مديرية الجميمة بمحافظة حجة أن قوات الحكومة أوقعت مهاجمي المليشيات في فخ أثناء هجومهم بقرية العوجاء وتم قتل وأسر جميع المهاجمين.

وأشار الى إن 94 حوثيا لقوا مصرعهم في ليلة واحدة أثناء تنفيذهم هجوما على مواقع قوات الحكومة بقرية العوجاء جنوب غرب مديرية حيران.

وبين أن جثث القتلى الحوثيين لا زالت مرمية بخطوط التماس ولم تتمكن من انتشالها.

وأكد الاسير الحوثي إن معظم مشرفي المليشيات بجبهات شمال محافظة حجة ينتمون إلى محافظة صعدة ولا يشاركون بالهجوم مع العناصر المقاتلين بل يظلون في مؤخرة الجبهة يرقبون نتائج المعركة.

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