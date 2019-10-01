سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها!

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أصيبت أرملة بمرض سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار “الأسبستوس”.
ووفقاً لـ”سبوتنيك” نقلا عن صحيفة “ميرور”، كان الزوج مافيس تورتون يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام. وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل.
الإصابة بورم
وعقب عقود ظهرت أعراض المرض على السيدة وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للاسبستوس لفترة كبيرة من الزمن.
وقالت السيدة وتدعى مافيس:” طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائما قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولًا من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل”.
أتربة تسبب السرطان
وأضافت “لم اتخيل أبدا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان”. وأتمت “لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للاسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها”.
ويرى الأطباء أن تعرض مافيس للسرطان، قد يكون مرتبطا بغسيل ملابس زوجها الراحل.