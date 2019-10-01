آخر الاخبار

سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها! بالصور.. بعثة إسرائيلية تشارك في بطولة دولية بالإمارات تعز.. قوات ”الشرعية“ تحرر قرى بـ”الأشروح“ وتواصل التقدم صوب ”القاعدة“ طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. تزوج الثانية والمهر علينا.. هاشتاغ بتويتر يثير جدلا 3 أسباب رئيسية أدت لانهيار العملة اليمنية ثم تحسنها .. ماهي؟ ”الحوثي“ يسلم إيران تقريرا بمستجدات وضعهم و”طهران“ تفاجئه بـ”حل وحيد“ الربيع اللبناني يرغم أول التيارات على رفع السرية المصرفية عن وزرائه ونوابه تركيا تكشف إجمالي احتياطي البنك المركزي عاجل: الكشف عن نص مسودة الاتفاق بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي“.. ”مأرب برس“ ينشر نص المسودة كاملا (وثائق)

سبأفون .. أصالة وتواصل

بالصور.. بعثة إسرائيلية تشارك في بطولة دولية بالإمارات

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 134

شاركت بعثة إسرائيلة، في بطولة عام التسامح غراند سلام للجودو، المقامة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وكشفت قناة "مكان" الناطقة بالعربية، أن "البعثة الإسرائيلية المشاركة ببطولة الجودو في أبو ظبي تتألف من خمسة لاعبين".

وهاجم نشطاء على مواقع التواصل مشاركة لاعبين إسرائيليين في هذه البطولة، متهمين الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

 
إقراء أيضاً
استعداداً لمونديال قطر...رابطة الدوري الإنكليزي تُقدم مقترحاتها
عربيان في قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على "الكرة الذهبية"
حادث مؤسف ينهي مباراة كرة قدم في الدقيقة 64
زيدان يكشف سبب الخسارة أمام ريال مايوركا
قطر .. أول دولة في العالم تقوم بتكيف الشوارع لهذا الهدف الرياضي
 تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس