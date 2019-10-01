بالصور.. بعثة إسرائيلية تشارك في بطولة دولية بالإمارات

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شاركت بعثة إسرائيلة، في بطولة عام التسامح غراند سلام للجودو، المقامة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وكشفت قناة "مكان" الناطقة بالعربية، أن "البعثة الإسرائيلية المشاركة ببطولة الجودو في أبو ظبي تتألف من خمسة لاعبين".

وهاجم نشطاء على مواقع التواصل مشاركة لاعبين إسرائيليين في هذه البطولة، متهمين الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني