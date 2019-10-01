تعز.. قوات ”الشرعية“ تحرر قرى بـ”الأشروح“ وتواصل التقدم صوب ”القاعدة“

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، قريتي "القوز" و"المدافن" وتبة "هوب الراعي" والتي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز.

مصدر عسكري أكد ان قوات الجيش الوطني شنت، هجوماً مباغتاً على عناصر مليشيات الحوثي المتمركزة في بعض قرى عزلة الاشروح ودارت معارك عنيفة على أعتاب قرية القوز وقرية المدافن تمكن خلالها الابطال من احكام السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي.

واكد المصدر ان قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه قرية القاعدة وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا في الارواح والعتاد، بحسب وكالة ”سبأ“.