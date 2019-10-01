تزوج الثانية والمهر علينا.. هاشتاغ بتويتر يثير جدلا

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أثار هاشتاغ "تزوج الثانية والمهر علينا"، جدلا واسعا بين نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبين مؤيد ومعارض للفكرة انقسم هؤلاء، فطالب بعضهم بدعم زواج العزاب ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج، بدل الارتباط بزوجة ثانية.
وسخر آخرون من فكرة الزواج الثاني، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيئ، فيما نشر آخرون نصوصا وتسجيلات فكاهية تتحدث عن فوائد تعدد الزوجات.