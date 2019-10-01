”الحوثي“ يسلم إيران تقريرا بمستجدات وضعهم و”طهران“ تفاجئه بـ”حل وحيد“

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، مجددا على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية، معربا عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية لليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، "وزير الخارجية محمد جواد ظريف يستقبل المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، ويبحث معه آخر التطورات على الساحة اليمنية"، حسب وكالة "تسنيم" المحلية.

وحسب البيان: "أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه للظروف القاسية التي يمر بها الشعب اليمني إثر الحرب المستمرة منذ 5 سنوات والحصار الجائر على هذا البلد".

كما دعا إلى وضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن اليمن.

وتابع ظريف قائلا: "الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية. مؤكدا أن "بلاده مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن".

من جانبه، أعرب محمد عبد السلام عن "امتنان الشعب اليمني لوقوفها (إيران) إلى جانبه، وقدم تقريرا لظريف عن آخر تطورات الوضع في اليمن والآفاق المستقبلية لحل الأزمة من خلال الوسائل السياسية".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.