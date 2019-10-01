آخر الاخبار

سيدة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها! بالصور.. بعثة إسرائيلية تشارك في بطولة دولية بالإمارات تعز.. قوات ”الشرعية“ تحرر قرى بـ”الأشروح“ وتواصل التقدم صوب ”القاعدة“ طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. تزوج الثانية والمهر علينا.. هاشتاغ بتويتر يثير جدلا 3 أسباب رئيسية أدت لانهيار العملة اليمنية ثم تحسنها .. ماهي؟ ”الحوثي“ يسلم إيران تقريرا بمستجدات وضعهم و”طهران“ تفاجئه بـ”حل وحيد“ الربيع اللبناني يرغم أول التيارات على رفع السرية المصرفية عن وزرائه ونوابه تركيا تكشف إجمالي احتياطي البنك المركزي عاجل: الكشف عن نص مسودة الاتفاق بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي“.. ”مأرب برس“ ينشر نص المسودة كاملا (وثائق)

سبأفون .. أصالة وتواصل

”الحوثي“ يسلم إيران تقريرا بمستجدات وضعهم و”طهران“ تفاجئه بـ”حل وحيد“

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1266

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، مجددا على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية، معربا عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية لليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، "وزير الخارجية محمد جواد ظريف يستقبل المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، ويبحث معه آخر التطورات على الساحة اليمنية"، حسب وكالة "تسنيم" المحلية.

وحسب البيان: "أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه للظروف القاسية التي يمر بها الشعب اليمني إثر الحرب المستمرة منذ 5 سنوات والحصار الجائر على هذا البلد".

كما دعا إلى وضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن اليمن.

وتابع ظريف قائلا: "الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية. مؤكدا أن "بلاده مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن".

من جانبه، أعرب محمد عبد السلام عن "امتنان الشعب اليمني لوقوفها (إيران) إلى جانبه، وقدم تقريرا لظريف عن آخر تطورات الوضع في اليمن والآفاق المستقبلية لحل الأزمة من خلال الوسائل السياسية".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إقراء أيضاً
تعز.. قوات ”الشرعية“ تحرر قرى بـ”الأشروح“ وتواصل التقدم صوب ”القاعدة“
عاجل: الكشف عن نص مسودة الاتفاق بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي“.. ”مأرب
اول تعليق رسمي لدولة الامارات على ”اتفاق الرياض“.. وضعت شرطا لانجاحه
وكالة اسوشيتد برس الامريكية :المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ
من سيئون بن عطية .. يحتفل بتخرج 288 حافظ وحافظة لكتاب الله
شاهد بالصوت والصورة الميسري يتوعد : لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون ولن نع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس