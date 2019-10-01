تركيا تكشف إجمالي احتياطي البنك المركزي

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي لجمهورية تركيا 101.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الجمعة وترجمتها وكالة نيو ترك بوست، أن إجمالي الأصول الاحتياطية في سبتمبر انخفض بنسبة 0.4 ٪ عن شهر أغسطس السابق.

وانخفضت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية الشهر الماضي بنسبة 0.8 ٪ على أساس شهري لتصل إلى 73.8 مليار دولار بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.

وارتفع احتياطي البنك من الذهب بنسبة 0.6 ٪ إلى 25.9 مليار دولار بما في ذلك ودائع الذهب.

على أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية للبنك بنسبة 19 ٪. كان الرقم حوالي 84.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، بحسب البيانات.