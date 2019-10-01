اول تعليق رسمي لدولة الامارات على ”اتفاق الرياض“.. وضعت شرطا لانجاحه

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، السبت 26 اكتوبر/تشرين الأول، إن الجمهورية اليمنية مقبلة على مرحلة جديدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.
ووصف ”قرقاش“ الجهود التي تبذلها السعودية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية ومايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض، بالتاريخية.
وقال في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“: "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية".
وأضاف: "من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت عن توقيع مبدأي على مسودة اتفاق بينها وبين الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي خلال اليومين القادمين.