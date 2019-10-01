وكالة اسوشيتد برس الامريكية :المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكدت وكالة "اسوشيتد برس" أن المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ "ميليشياته" المسلحة ودمجها في القوات الحكومية في إشارة إلى الحزام الأمني في كل محافظة وقوات النخبة في حضرموت وشبوة وغيرها .

وأن ما جرى الاتفاق عليه هو اتفاق مبدئي لإنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي البلاد.

ووفقًا لمسؤولين يمنيين، فإن الاتفاق المبدئي بين الانفصاليين والحكومة يؤكد تشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.

وقال المسؤولان لوكالة "أسوشيتيد برس" إن الاتفاق يسمح أيضًا بعودة الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى عدن.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث مع الصحافيين إن "الانفصاليين وافقوا على حل ميليشياتهم التي سيتم دمجها في قوة الداخلية التابعة للحكومة".

وقال المسؤولان "إن الاتفاق يفرض كذلك أن يسحب الجانبان قواتهما من عدن، تاركين فقط وحدة من الحرس الرئاسي التابعة للرئيس هادي".