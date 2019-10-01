وكالة اسوشيتد برس الامريكية :المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ من سيئون بن عطية .. يحتفل بتخرج 288 حافظ وحافظة لكتاب الله شاهد بالصوت والصورة الميسري يتوعد : لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا أمريكا تكشف عن محادثاتها بخصوص البرنامج النووي السعودي أحد الموقعين على «اتفاق الرياض» يكشف موعد اعلان «الوثيقة النهائية» وشكل الدولة القادمة وماذا صنعت المملكة مع «ازمة اليمن الثانية» الباحث محمد ياسين ابوشعر ينال درجة الدكتوراه بامتياز سلاح مدمر قادر على ضرب أي خصم في أي مكان بالعالم يصل السعودية... فيديو الخطر أكبر مما تتصور.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام رئيس إصلاح مأرب يكاشف السعودية والامارات بـ «خطأ استراتيجي» ويعلن موقفا واضحا من «اتفاق الرياض» ومكافأة المتمردين مسئول شجاع يعلن سقوط مشروع الامارات ويتحدى الانفصاليين بـ «جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون»
أكدت وكالة "اسوشيتد برس" أن المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ "ميليشياته" المسلحة ودمجها في القوات الحكومية في إشارة إلى الحزام الأمني في كل محافظة وقوات النخبة في حضرموت وشبوة وغيرها .
وأن ما جرى الاتفاق عليه هو اتفاق مبدئي لإنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي البلاد.
ووفقًا لمسؤولين يمنيين، فإن الاتفاق المبدئي بين الانفصاليين والحكومة يؤكد تشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.
وقال المسؤولان لوكالة "أسوشيتيد برس" إن الاتفاق يسمح أيضًا بعودة الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى عدن.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث مع الصحافيين إن "الانفصاليين وافقوا على حل ميليشياتهم التي سيتم دمجها في قوة الداخلية التابعة للحكومة".
وقال المسؤولان "إن الاتفاق يفرض كذلك أن يسحب الجانبان قواتهما من عدن، تاركين فقط وحدة من الحرس الرئاسي التابعة للرئيس هادي".