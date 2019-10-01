وكالة اسوشيتد برس الامريكية :المجلس الانتقالي الجنوبي وافق على حلّ من سيئون بن عطية .. يحتفل بتخرج 288 حافظ وحافظة لكتاب الله شاهد بالصوت والصورة الميسري يتوعد : لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا أمريكا تكشف عن محادثاتها بخصوص البرنامج النووي السعودي أحد الموقعين على «اتفاق الرياض» يكشف موعد اعلان «الوثيقة النهائية» وشكل الدولة القادمة وماذا صنعت المملكة مع «ازمة اليمن الثانية» الباحث محمد ياسين ابوشعر ينال درجة الدكتوراه بامتياز سلاح مدمر قادر على ضرب أي خصم في أي مكان بالعالم يصل السعودية... فيديو الخطر أكبر مما تتصور.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام رئيس إصلاح مأرب يكاشف السعودية والامارات بـ «خطأ استراتيجي» ويعلن موقفا واضحا من «اتفاق الرياض» ومكافأة المتمردين مسئول شجاع يعلن سقوط مشروع الامارات ويتحدى الانفصاليين بـ «جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون»
حضر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية حفل تخرج ( 288 ) حافظ وحافظة لكتاب الله ، من جميع مراكز التحفيظ بوادي حضرموت ، برعاية وزارة الأوقاف ، وتنفيذ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ..
وفي الحفل القى معالي الوزير كلمة أكد فيها " إهتمام فخامة رئيس الجمهورية ،والحكومة بقطاع التحفيظ ، ودعمه المستمر للحفاظ وجميع الأنشطة القرآنية.
وأضاف في كلمته" أن الحفاظ والحافظات ، هم جزء من شباب الوطن المعقود عليهم الأمل في تبصير الناس بأمور دينهم بالحكمة والوسطية والإعتدال , مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن ينعكس حفظ القرآن سلوكا عمليا في أثناء ممارسة أنشطة الحياة اليومية في المجتمع.
كما دعا د أحمد عطيه إلى دعم ومساندة أمثال هذه الأنشطة والمجالات معنويا وماديا .. وإستمرار الوزارة في دورها الكبير لرعاية القرآن والعلماء والدعاة ..
وفي ختام كلمته أشاد بمكانة حضرموت بلاد الفقه والعلم والتآلف ، والتي تثبت يوما بعد آخر أنها نموذج في كل مراحل التاريخ .. منوها الى دور السلطة المحلية وما تقدمه من جهود جبارة لخدمة الناس.