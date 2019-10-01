من سيئون بن عطية .. يحتفل بتخرج 288 حافظ وحافظة لكتاب الله

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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حضر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية حفل تخرج ( 288 ) حافظ وحافظة لكتاب الله ، من جميع مراكز التحفيظ بوادي حضرموت ، برعاية وزارة الأوقاف ، وتنفيذ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ..

وفي الحفل القى معالي الوزير كلمة أكد فيها " إهتمام فخامة رئيس الجمهورية ،والحكومة بقطاع التحفيظ ، ودعمه المستمر للحفاظ وجميع الأنشطة القرآنية.

وأضاف في كلمته" أن الحفاظ والحافظات ، هم جزء من شباب الوطن المعقود عليهم الأمل في تبصير الناس بأمور دينهم بالحكمة والوسطية والإعتدال , مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن ينعكس حفظ القرآن سلوكا عمليا في أثناء ممارسة أنشطة الحياة اليومية في المجتمع.

كما دعا د أحمد عطيه إلى دعم ومساندة أمثال هذه الأنشطة والمجالات معنويا وماديا .. وإستمرار الوزارة في دورها الكبير لرعاية القرآن والعلماء والدعاة ..

وفي ختام كلمته أشاد بمكانة حضرموت بلاد الفقه والعلم والتآلف ، والتي تثبت يوما بعد آخر أنها نموذج في كل مراحل التاريخ .. منوها الى دور السلطة المحلية وما تقدمه من جهود جبارة لخدمة الناس.