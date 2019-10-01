شاهد بالصوت والصورة الميسري يتوعد : لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري"، اليوم السبت، إن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، وإن مشروع الإمارات قد سقط.
جاء ذلك خلال لقاء "الميسري"، صباح اليوم في مدينة عتق، بمشائخ ووجهاء محافظة شبوة، للاستماع لقضايا المحافظة وإطلاعهم على آخر التطورات في البلاد.
وأضاف الميسري خلال كلمته "أن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، لكنها كانت مفصلية وحاسمة، وأعادت ألق الجمهورية لليمنيين".
وتابع الوزير الميسري "لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون".
واضاف "الميسري" أن "مشروع الإمارات سقط ولن نقبل بأي اتفاق بذل (مذل)، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا".