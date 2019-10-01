الباحث محمد ياسين ابوشعر ينال درجة الدكتوراه بامتياز

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نال الباحث اليمني المتميز محمد باشعر هذا على درجة الدكتوراه في الأدب الانجليزي من كلية الآداب جامعة عليجار الإسلامية - الهند عن رسالته الموسومة بعنوان :
Identity, Stereotypes and Assimilation in Arab American Theater: Exploring Select Plays of Betty Shamieh and Yussef El Guindi
هذا وضمت لجنة تحكيم الرسالة كلا من : البروفيسور سوشيل كومار شرماه (محكم خارجي) والبروفيسور : فيبا شىارما ( المشرفة على الرسالة ) والبروفيسور : رضوان خان ( رئيس القسم )
وقد أشادت لجنة التحكيم بالرسالة وأوصت بطباعتها وتم منح الباحث درجة الدكتوراه في تخصص الأدب الإنجليزي بناء على ما احتوته الرسالة من مضمون.
ومن جانب آخر أشاد الحاضرون من طلاب وأساتذة جامعيين بالجهود المبذولة من قبل الباحث ، فيما أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة ومدى أهميتها في مجال البحث العلمي واوصت اللجنة بطباعة الرسالة