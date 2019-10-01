عاجل : سلاح مدمر قادر على

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نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو وصف بأنه دليل على القدرة القتالية التي تتمتع به القاعدة العسكرية "الأمير سلطان"، والتي تقع شرق العاصمة السعودية.
وتحدثت "سي إن إن" عن تحضيرات واسعة شهدتها قاعدة الأمير سلطان الجوية، خلال الأشهر الماضية، وحيث تم تداول صور الأقمار الصناعية للتجهيزات التي انتشرت منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأثبتت القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي قدرة قاعدة الأمير سلطان حيث نشرت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو يظهر عملية هبوط قاذفات B1B الاستراتيجية في القاعدة السعودية، حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.
وأعادت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشر مقطع الفيديو مؤكدة على أن ذلك يدل على قدرة القاعدة، إذا قالت في تعليق على الفيديو: "تهبط قاصفات (B-1B) في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بعد الطيران مباشرة من قاعدة (إلسورث) الجوية في ولاية ساوث داكوتا. (B-1B) هي قاذفة إستراتيجي بعيدة المدى قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم. وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على إجراء العمليات القتالية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد نشر صورا من قاعدة الأمير سلطان في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "شكراً لجميع الجنود والطيارين والبحارة الذين قابلتهم اليوم في قاعدة الأمير سلطان الجوية، تقدمون تضحيات لا تصدق لخدمة أمتنا، وأنا ملتزم برعايتكم وعائلتكم".
وقررت واشنطن، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/ سبتمبر الجاري، التي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.