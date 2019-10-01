رئيس إصلاح مأرب يكاشف السعودية والامارات بـ «خطأ استراتيجي» ويعلن موقفا واضحا من «اتفاق الرياض» ومكافأة المتمردين

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اعلن رئيس حزب الاصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف اليوم السبت ، موقفه من الاتفاق المرتقب بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي.
وقال الشيخ مبخوت بن عبود في تصريح خص به موقع مأرب برس الاخباري «ان اتفاق الحكومة والانتقالي املته الضرورة وايجابياته أكثر من سلبياته فقد اكد على المرجعيات والثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة».
إلا أن الشريف استدرك قائلًا «من المعيب والخطأ الاستراتيجي أن يكافئ المتمرد ويصبح شريكا في الحكم بمجرد أن رفع سلاحه في وجه الدولة ؛ وهذا مالا ترضاه الإمارات والسعودية راعيتا الاتفاق من قبل أي مواطن من مواطنيهما؛ او ان تصبح مناصب الدولة محاصصة بين قوى وطنية وأخرى متمردة مكانها الحقيقي السجون والمعتقلات».
وقال رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمأرب : «نحن لازلنا ومنذ خمس سنوات نعاني من التمرد الحوثي في صنعاء» .. مؤكدا تأييده لموقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري الذي اعلن عنه صباح اليوم في شبوة .
واضاف الشريف مخاطبا الميسري :«نشد على يد الأخ الجسور الوحدوي احمد الميسري ونقول أن ماتكلمت به يمثل الشعب اليمني شماله وجنوبه».
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الميسري كان فد انتقد في كلمته خلال لقاء بمشائخ واعيان في عتق عاصمة محافظة شبوة ، أن يتم مكافاة الانقلابيين الانفصاليين وقال انهم لن يقبلوا بأي اتفاق مذل وسيعودون الى عدن بحدهم وحديدهم ، حسب تعبيره.