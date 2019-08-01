مسئول شجاع يعلن سقوط مشروع الامارات ويوجه أقوى رسالة تحدي للانفصاليين وابوظبي : «جيشنا أوله في شقرة وآخره في سيئون»

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري"، اليوم السبت، إن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، وإن مشروع الإمارات قد سقط.

جاء ذلك خلال لقاء "الميسري"، صباح اليوم في مدينة عتق، بمشائخ ووجهاء محافظة شبوة، للاستماع لقضايا المحافظة وإطلاعهم على آخر التطورات في البلاد.

وأضاف الميسري خلال كلمته "أن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، لكنها كانت مفصلية وحاسمة، وأعادت ألق الجمهورية لليمنيين".

وتابع الوزير الميسري "لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون".

واضاف "الميسري" أن "مشروع الإمارات سقط ولن نقبل بأي اتفاق بذل (مذل)، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا".

وتساءل الميسري قائلا "الجبير يقول إن الامارات انسحبت من اليمن والسؤال من قصف الجيش الوطني في العلم على مشارف عدن".

ودعا الميسري الرئيس هادي "إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين"، في إشارة الى اتفاق الرياض المنتظر توقيعه بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

وتابع "الميسري" "نحن في اليمن ابتلينا بالتفويض الإلهي للحوثيين والتفويض الجنوبي للانتقالي وكلاهما مشاريع ساقطة".

وكان الوزير الميسري قد وصل صباح أمس الجمعة إلى عتق مركز محافظة شبوة، ضمن زيارة للمحافظات المحررة للإطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.