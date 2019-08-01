مسئول شجاع يعلن سقوط مشروع الامارات ويوجه أقوى رسالة تحدي للانفصاليين وابوظبي : «جيشنا أوله في شقرة وآخره في سيئون» الامارات تعلن عن بنود جديدة وخطيرة لـ اتفاق الرياض .. اسم رئيس الحكومة القادمة واخراج قوات الشرعية من شبوة وأبين وحضرموت وتفاصيل اخرى مثيرة «اتفاق مذل» وحكومة تتحكم بها «السعودية والامارات» .. مسئول رفيع يعلن موقفا قويا ويوجه دعوة عاجلة لـ هادي محمد بن سلمان يتدخل ويقنع هادي .. تعهدات من الملك للرئيس والتزام سعودي بشأن الاتفاق وتفاصيل لقاء حاسم في قصر الضيافة ولماذا وقعت الحكومة هكذا تستغل الإمارات وإيران تبعثر حزب المؤتمر الخنق لعبة جديدة تقود المراهقين نحو الموت صحيفة سعودية: إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة باليمن رسميًا.. هذا موعد التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجمعة الدامية بالعراق.. 40 قتيل وحظر تجوال وحرق مقرات تحرك أممي لحل الأزمة اليمنية
قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري"، اليوم السبت، إن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، وإن مشروع الإمارات قد سقط.
جاء ذلك خلال لقاء "الميسري"، صباح اليوم في مدينة عتق، بمشائخ ووجهاء محافظة شبوة، للاستماع لقضايا المحافظة وإطلاعهم على آخر التطورات في البلاد.
وأضاف الميسري خلال كلمته "أن معركة شبوة لم تكن في حسبان أحد، لكنها كانت مفصلية وحاسمة، وأعادت ألق الجمهورية لليمنيين".
وتابع الوزير الميسري "لدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون".
واضاف "الميسري" أن "مشروع الإمارات سقط ولن نقبل بأي اتفاق بذل (مذل)، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا".
وتساءل الميسري قائلا "الجبير يقول إن الامارات انسحبت من اليمن والسؤال من قصف الجيش الوطني في العلم على مشارف عدن".
ودعا الميسري الرئيس هادي "إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين"، في إشارة الى اتفاق الرياض المنتظر توقيعه بين الحكومة الشرعية والانتقالي.
وتابع "الميسري" "نحن في اليمن ابتلينا بالتفويض الإلهي للحوثيين والتفويض الجنوبي للانتقالي وكلاهما مشاريع ساقطة".
وكان الوزير الميسري قد وصل صباح أمس الجمعة إلى عتق مركز محافظة شبوة، ضمن زيارة للمحافظات المحررة للإطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.