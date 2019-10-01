«اتفاق مذل» وحكومة تتحكم بها «السعودية والامارات» .. مسئول رفيع يعلن موقفا قويا ويوجه دعوة عاجلة لـ هادي

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دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم السبت، الرئيس هادي للتمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين في الجنوب.
وشدد وزير الداخلية الذي وصل شبوة امس ، في تصريحات رصدها مأرب برس على الحفاظ على استقلال القرار اليمني.
وتعليقا على الاتفاق المرتقب بين الحكومة والانتقالي قال الميسري : «لا نريد حكومة يتحكم بأحد شقيها السفير السعودي بينما يتحكم ضابط إماراتي بالشق الآخر».
واعلن الميسري عدم القبول بأي اتفاق مذل ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا ، حد تعبيره.
ودعا وزير الداخلية الرئيس هادي لعدم مكافأة المتمردين رافضا تشكيل حكومة قال انها تتحكم بها السعودية والإمارات.