«اتفاق مذل» وحكومة تتحكم بها «السعودية والامارات» .. مسئول رفيع يعلن موقفا قويا ويوجه دعوة عاجلة لـ هادي

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم السبت، الرئيس هادي للتمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين في الجنوب.

وشدد وزير الداخلية الذي وصل شبوة امس ، في تصريحات رصدها مأرب برس على الحفاظ على استقلال القرار اليمني.

وتعليقا على الاتفاق المرتقب بين الحكومة والانتقالي قال الميسري : «لا نريد حكومة يتحكم بأحد شقيها السفير السعودي بينما يتحكم ضابط إماراتي بالشق الآخر».

واعلن الميسري عدم القبول بأي اتفاق مذل ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا ، حد تعبيره.

ودعا وزير الداخلية الرئيس هادي لعدم مكافأة المتمردين رافضا تشكيل حكومة قال انها تتحكم بها السعودية والإمارات.