محمد بن سلمان يتدخل ويقنع هادي .. تعهدات من الملك للرئيس والتزام سعودي بشأن الاتفاق وتفاصيل لقاء حاسم في قصر الضيافة ولماذا وقعت الحكومة

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد مصدر حكومي رفيع السبت ، توقيع الحكومة اليمنية على مسودة الاتفاق مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي بعد زيارة ولي العهد في المملكة الأمير محمد بن سلمان، للرئيس اليمني المشير عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بقصر الضيافة بالرياض.

وكشف المصدر الحكومي طبقا لـ اخبار اليوم أن الرئيس عبدربه منصور هادي، تلقّى من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعهدات باسم الملك واسمه بخروج الإمارات من اليمن.

وأضاف المصدر بأن ولي عهد المملكة، طمأن الرئيس بأن الاتفاق الذى رعته المملكة ملتزمة للرئيس وللمجتمع الدولي بتطبيقه، ما يدعم عودة مؤسسات الدولة إلى عدن لمباشرة مهامها الإدارية والأمنية والاقتصادية.

ووفقاً للمصدر الحكومي فإن الرئيس أوضح للأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة حجم التدخلات التى قامت بها الإمارات والتي وصلت حد منع قيادة الدولة من الرئيس حتى أصغر موظف في الحكومة من العودة، وأن تحمل القيادة في اليمن لهذا العبث الإماراتي كان احتراماً وتلبية لمطالب الملك لنا بالصبر.

وأضاف المصدر الحكومي الرفيع إن الرئيس وبعد تعهدات ولي العهد السعودي وجّه الحكومة بالتوقيع وأن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي هو من مثّل الحكومة في التوقيع المبدئي.

وكشف المصدر الحكومي أن التًوقيع النهائي سيتم يوم غد الأحد أو الاثنين القادم والذي سيشهد مراسيم بروتوكولية يرعاها الملك سلمان وولي عهده وبحضور المبعوث الأممي وعدد من الوزراء الأجانب وسفراء دول أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف المصدر الحكومي إن من المتوقع أن يعقد الرئيس اليوم اجتماعاً هاماً بمستشاريه وقادة الاحزاب السياسية لاطلاعهم على نتائج جهود الأشقاء والاتفاق الموقع بصورة مبدئية من الحكومة، وكذلك اطلاعهم على نتائج لقاءات الرئيس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكذلك نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وما تمثل تلك الجهود من مكاسب للدولة واليمن، والمتمثلة في إنهاء التمرد المسلح في عدن، وإزالة كل مظاهره.

وجرى مساء امس الاول الخميس التوقيع على مسودة الاتفاق على ان يتم الاعلان الرسمي للاتفاق يوم الاحد او الاثنين القادمين.

واكدت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس اخبار التوقيع على الاتفاق واشارت الى ان التوقيع تم من طرفي الحكومة والانتقالي فقط؛ ووقع سالم احمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء ممثلا للحكومة وعن مايسمى المجلس الانتقالي ناصر الخبجي عضو مجلس النواب اليمني.

وطبقا للمصادر سيتم الاعلان عن الاتفاق رسميا والتوقيع عليه بصيغتيه النهائية في الرياض يوم الاحد أو الاثنين القادمين بحضور القيادة السعودية والاماراتية وقيادة الشرعية وحضور مبعوث الامين العام للامم المتحدة وسفراء دول عربية واجنبية.