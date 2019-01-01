صحيفة سعودية: إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة باليمن رسميًا.. هذا موعد التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجمعة الدامية بالعراق.. 40 قتيل وحظر تجوال وحرق مقرات تحرك أممي لحل الأزمة اليمنية تحذيرات من تدهور صحة الصحفيين في سجون ميليشيات الحوثي تفاصيل إجتماع استثنائي لأمنية «تعز» صحيفة تكشف تفاصيل تفكيك خلية كانت تجهز عمليات إرهابية خطيرة في دولة عربية مقاتلات التحالف توجِع «الحوثيين»بـ«13»غارة جوية ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يعتبر اتفاق الرياض ”خطوة استراتيجية نحو الانفصال“ «الحوثيون»يقتحمون مركزاً لتعليم القرآن الكريم ويختطفون مديره
قالت صحيفة الرياض السعودية إن الإنفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ليس الا احد منجزات المملكة العربية السعودية التي تعرف كيف تصنع السلام وتنشر ثقافته وتصر على تحقيقه كونه لبنة أساسية في تحقيق الرخاء والازدهار والاستقرار.
وأضافت الصحيفة في كلمتها اليوم ان الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي كان طويلاً، وطريقه لم يكن ممهداً كما يظن البعض، بل كانت هناك عقبات تم تذليلها بحكمة وقدرة على توجيه دفتها إلى ما تم التوصل إليه من اتفاق لعبت في إقراره المملكة الدور الرئيس من أجل أمن واستقرار اليمن، وأن يكون بداية جديدة لمرحلة يتم التأسيس عليها لحل شامل للأزمة اليمنية.
واعتربت ان ما حدث أمر ممكن الحدوث حال انحازت جميع مكونات الشعب اليمني لتغليب مصالح اليمن العليا على أي انتماء حزبي لا يقدم ولا يؤخر بل يعيق الوصول إلى حل توافقي ينتشل اليمن من أزمته ويعيده إلى الطريق الصحيح .
واختمت الصحيفة بالقول إن الاتفاق بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الذي يؤسس لمرحلة تطويرية جديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى وكلها نقاط تعيد الأمور لنصابها وتضعها في إطارها الصحيح من أجل البدء في مرحلة جديدة عنوانها العريض الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على الشعب اليمني ككل.