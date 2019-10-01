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رسميًا.. هذا موعد التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت الحكومة اليمنية، عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي والذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" بأنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي خلال يومين".

وأضاف الإرياني: "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإذن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأوضح الارياني أن الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كشفت يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين.

 
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