صحيفة سعودية: إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة باليمن رسميًا.. هذا موعد التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجمعة الدامية بالعراق.. 40 قتيل وحظر تجوال وحرق مقرات تحرك أممي لحل الأزمة اليمنية تحذيرات من تدهور صحة الصحفيين في سجون ميليشيات الحوثي تفاصيل إجتماع استثنائي لأمنية «تعز» صحيفة تكشف تفاصيل تفكيك خلية كانت تجهز عمليات إرهابية خطيرة في دولة عربية مقاتلات التحالف توجِع «الحوثيين»بـ«13»غارة جوية ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يعتبر اتفاق الرياض ”خطوة استراتيجية نحو الانفصال“ «الحوثيون»يقتحمون مركزاً لتعليم القرآن الكريم ويختطفون مديره
أعلنت الحكومة اليمنية، عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي والذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" بأنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي خلال يومين".
وأضاف الإرياني: "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإذن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".
وأوضح الارياني أن الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كشفت يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين.