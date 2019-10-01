تفاصيل إجتماع استثنائي لأمنية «تعز»

السبت 26 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- تعز

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اجتماعا استثنائيا، مساء امس الجمعة للوقوف أمام الأوضاع العسكرية والأمنية ومناقشة الإجراءات المتعلقة بملف جرحى محافظة تعز.

وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء سمير الصبري ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، أكدت اللجنة الأمنية على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لجميع الوحدات العسكرية في مختلف جبهات القتال في تعز.

كما ثمنت اللجنة الأمنية في تعز، مستوى الانضباط لدى الأجهزة الأمنية وأفراد الحملة الأمنية، وما يحققونه من نجاحات في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة تعز.

وأكدت اللجنة، وقوفها اليوم بإكبار أمام البطولات التي سطرها الجرحى الأبطال في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الإنقلابية، كما أكدت اللجنة، متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بملف الجرحى وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وشددت اللجنة، على أهمية ملف الجرحى وتخفيف معاناتهم وإيلاءه كل الجهد والاهتمام للوصول إلى حلول جذرية للحد من معاناتهم المستمرة.. مثمنة تفاعل قيادة وزارة الدفاع والتوجيه بصرف مبلغ (250) مليون ريال بشكل عاجل واستثنائي، إضافة إلى ما تم تخصيصه من قبل السلطة المحلية وقيادة المحور والمقدر بـ (300) مليون ريال لصالح الجرحى.

كما رفعت مذكرة لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتوجيه الجهات المعنية في وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة صرف مخصصات جرحى محافظة تعز التي تم التوجيه بها سابقا والمقدرة بمبلغ مليار ريال، نظرا للحاجة الملحة نتيجة تزايد معاناة الجرحى.

وأهابت اللجنة، بسرعة قيام السلطة المحلية في تعز باتخاذ إجراءات حقيقية فاعلة لمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمحاسبة الفاسدين، وإحالة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد إلى القضاء ونيابة الأموال العامة.

كما أكدت اللجنة الأمنية في تعز، على احترام حق التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر السلمي، مشددة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون أو تتردد في الضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، أو قطع الطرقات، أو حمل السلاح وإقلاق السكينة العامة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.